Mehrfach wegen sexualisierter Gewalt verurteilt: Der frühere US-Komiker Bill Cosby. (picture alliance / dpa / Jeff Kowalsky)

Dazu verurteilte ein Geschworenengericht den 88-Jährigen in einem Zivilprozess im kalifornischen Santa Monica. Es befand Cosby für schuldig, die Klägerin vor mehr als 50 Jahren unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Cosbys Anwälte hatten den Vorwurf zurückgewiesen.

Der Schauspieler war bereits im Jahr 2022 im selben Gerichtsgebäude zu einer halebn Million Dollar Schadenersatz an eine andere Frau verurteilt worden, die er nach Auffassung des Gerichts im Jahr 1975 im Alter von 16 Jahren sexuell missbraucht hatte. Insgesamt gab es Anschuldigungen von Fällen sexualisierter Gewalt von mehr als 60 Frauen. Von 2018 bis 2021 saß Cosby nach einer Verurteilung im Gefängnis.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.