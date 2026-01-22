Prozess in Wien
Ex-Verfassungsschützer aus Österreich soll für Russland spioniert haben

Am Wiener Landesgericht hat ein Spionage-Prozess gegen einen hochrangigen Beamten des österreichischen Verfassungsschutzes begonnen.

    Der Hauptangeklagte Ex-BVT-Chefinspektor Egisto Ott steht im Prozess wegen Amtsmissbrauches und nachrichtendienstliche Tätigkeit zugunsten Russlands in einem Verhandlungssaal des Straflandesgericht Wien.
    Der Hauptangeklagte Egisto Ott (Roland Schlager / APA / dpa / Roland Schlager)
    Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Chefinspektor der Behörde, Ott, vor, Informationen aus Polizeidatenbanken an den russischen Geheimdienst übermittelt zu haben. Sein Kontakt nach Moskau soll der frühere Wirecard-Manager Marsalek gewesen sein, der in Russland untergetaucht ist. Ott muss sich außerdem wegen Missbrauch der Amtsgewalt und Bestechlichkeit verantworten. Der 63-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Im Falle eine Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.
    Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.