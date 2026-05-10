Die Miniatur-Ausgabe der Militärparade zum 9. Mai spreche dafür, dass Angst herrsche, sagte der Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte Sapper im Deutschlandfunk. Die ukrainischen Drohnenangriffe sorgten zunehmend für eine militärische Unkontrollierbarkeit. Sapper erklärte, es gebe Indikatoren, die dafür sprächen, dass die Stabilität des Regimes von Staatschef Putin ins Wanken geraten sei.
Der Leiter des Russland-Programms der Friedrich-Ebert-Stiftung, Yusupov, sagte dem ZDF, man könnte noch nicht von einem Machtverlust Putins sprechen. Umfragen zeigten aber, dass sich die Stimmung in Russland drehe.
Zuletzt war unter Berufung auf Geheimdienstinformationen berichtet worden, dass es im Kreml Angst vor Anschlagsversuchen auf Putin und einem Putsch gebe.
Diese Nachricht wurde am 10.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.