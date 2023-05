In der Region Kiew droht Angaben der Regionalverwaltung zufolge ein Raketenangriff. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben. Die Luftabwehrsysteme seien im Einsatz. In den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Sumy waren ukrainischen Medienberichten zufolge Explosionen zu hören.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.