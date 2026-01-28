Landtagswahlen

Zudem sei der von der AfD konsequent in den Kommunen geführte Wahlkampf ein Grund für das aktuelle Umfragehoch der Partei. Die Stimmungslage vor der Landtagswahl noch zu drehen, halte sie für schwierig, aber nicht unmöglich, sagte Küpper. Dafür brauche es in den übrigen Parteien aber Zusammenhalt. Außerdem müsse die CDU an der Brandmauer zur AfD festhalten. Die AfD Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.
In Magdeburg wurde heute der CDU-Landesvorsitzende Schulze zum neuen Regierungschef gewählt, nachdem der bisherige Ministerpräsident Haseloff seinen Rücktritt erklärt hatte. Sachsen-Anhalt wählt am 6. September einen neuen Landtag.
Diese Nachricht wurde am 28.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.