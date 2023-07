Ein von einem Tornado zerstörtes Haus im westschweizerischen La Chaux-De-Fonds. (Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa)

Besonders betroffen von Unwettern sind die Metropole Mailand sowie große Teile der Lombardei. Es kam zu starken Orkanböen, schweren Hagelschauern und Regenfällen. Eine 16-Jährige kam ums Leben, als sie in einem Pfadfinderlager in der Provinz Brescia von einem umstürzenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. In Mailand musste ein Passagierflugzeug auf dem Weg nach New York kurz nach dem Start seinen Flug abbrechen und nach Rom umgeleitet werden. Verletzte gab es nicht.

In Nord- und Mittelitalien hatten bereits am vergangenen Wochenende Unwetter mit Hagelgewittern zum Teil erhebliche Schäden angerichtet.

Betroffen waren die Gegend um Bologna und die Adriaküste, aber auch die Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna.

Sturm in der Schweiz

In der westlichen Schweiz hatte es schon gestern bei einem heftigen Sturm ein Todesopfer gegeben. Laut der Polizei des Kantons Neuenburg kam eine Person ums Leben gekommen, als ein Baukran umstürzte und ein Auto traf, das dann in Brand geriet. Nach dem Unwetter im Gebiet von La Chaux-de-Fonds seien außerdem etwa 40 Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden, berichteten die örtlichen Behörden. Das Schweizer Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie meldete eine Böe mit 217 Stundenkilometern, die am Flugplatz von La Chaux-de-Fonds gemessen worden sei.

Hitzewelle und Waldbrände im Mittelmeerraum

Auch im Mittelmeerraum bleibt die Lage angespannt. Größere Wald- und Flächenbrände brachen nun auch auf der italienischen Insel Sizilien aus. Betroffen sind insbesondere der Norden und dort Palermo und Umgebung. Ein großes Feuer auf den Hügeln rund um die Hauptstadt der Insel erreichte das Gelände des dortigen Flughafens; er wurde zwischenzeitlich gesperrt. Auch eine Autobahn war betroffen - drei Auffahrten wurden geschlossen. In Palermo und der umliegenden Provinz mussten 1.500 Menschen evakuiert werden, wie der Sender "Rai" berichtete.

Ein Waldbrand wird inzwischen auch aus der südtürkischen Urlaubsregion Antalya gemeldet: Aus Sicherheitsgründen seien zehn Häuser im Bezirk Kemer evakuiert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Touristen seien zunächst nicht betroffen gewesen. Starke Winde erschwerten das Löschen, hieß es.

Schon 34 Tote in Algerien

In Algerien kamen wegen der aktuellen Hitzewelle und bei Waldbränden mindestens 34 Menschen ums Leben. Aus mehreren Provinzen östlich der Hauptstadt Algier mussten hunderte Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos fachen starke Winde die Feuer immer wieder an. Erneut brannten mehrere Häuser ab. Jedes zehnte Hotel ist nach Angaben des griechischen Regierungschefs Mitsotakis von den Bränden beschädigt worden. Es gibt weitere Sonderflüge, um Urlauber nach Hause zu bringen. Nach ersten Schätzungen von Experten sind bisher etwa 150 Quadratkilometer Wald und landwirtschaftlich genutzte Fläche zerstört worden. Brände gibt es auch auf den Inseln Euböa und Korfu.

Meteorologen: Vorerst kein Ende der Hitzewelle

Die Türkei kämpft zurzeit wie andere südeuropäische Länder mit einer Hitzewelle. Der türkische Wetterdienst erwartet für Antalya Temperaturen von mehr als 40 Grad. In Griechenland soll das Thermometer im Zentrum des Landes auf bis zu 44 Grad steigen. Auch am Mittwoch dürfte es den Meteorologen zufolge so heiß bleiben, ehe die Temperaturen am Donnerstag örtlich um bis zu fünf Grad sinken.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.