Euro-Symbol vor der EZB in Frankfurt (Imago / Joerg Boethling )

Ähnlich äußerten sich andere Ökonomen. Der Chefvolkswirt der Commerzbank Krämer erklärte, sollte sich der Iran-Krieg über Wochen oder sogar Monate hinziehen, würde die Inflationsrate schätzungsweise um mehr als einen Prozentpunkt auf knapp drei Prozent steigen. Das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Grimm, warnte vor einem "Energieschock" infolge steigener Öl- und Gaspreise. Die Grünen warfen der Bundesregierung vor, Deutschland mit ihren geplanten Reformen etwa beim sogenannten Heizungsgesetz in der Abhängigkeit von fossilien Energien zu halten. Abgesehen von Preissteigerungen sei das auch ein Frontalangriff auf die Energiesicherheit.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.