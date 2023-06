Fachkräfteeinwanderungsgesetz:

Wer profitiert von Punktesammlung, Blue Card und Spurwechsel

Mehr ausländische Arbeitskräfte und auch Flüchtlinge in Job in Deutschland. Was regelt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz? Und: Eindrücke eines Willkommenslotsen aus der Praxis (15:10). Außerdem: Rassismus im Fußball – geht gar nicht! (21:30)

Schulz, Josephine | 23. Juni 2023, 16:56 Uhr