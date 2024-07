Portugal

Fado-Sängerin Misia im Alter von 69 Jahren gestorben

Die portugiesische Sängerin Mísia ist tot. Sie sei am Samstag im Alter von 69 Jahren in einem Krankenhaus in Lissabon an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, meldete unter anderem der Sender RTP Notícias.

29.07.2024