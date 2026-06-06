Extremismus

Das Auto des AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann wurde mutmaßlich von linken Aktivisten in Brand gesetzt (Archivbild). (Bodo Marks / dpa / Bodo Marks)

Die Zeitung beruft sich auf Daten aus 15 Bundesländern. Wegen der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz verzögert sich dort die Bereitstellung der Zahlen. Zum Spektrum politisch motivierter Gewalt gehören Straftaten wie Körperverletzung, Brandanschläge, Hausfriedensbruch, aber auch Hass und Einschüchterung im Internet und in Sozialen Medien.

Den stärksten Zuwachs gab es dem Zeitungsbericht zufolge bei linksextremen Straftaten. Sie nahmen um rund 35 Prozent auf über 13.000 Fälle zu. Trotz dieser Entwicklung entfiel rund die Hälfte aller registrierten Delikte weiterhin auf den rechtsextremen Bereich.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.