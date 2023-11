Bundesinnenministerin Faeser auf der Fachtagung der Deutschen Islam-Konferenz in Berlin (Britta Pedersen / dpa / Britta Pedersen)

Auf der Deutschen Islam-Konferenz in Berlin forderte die SPD-Politikerin in dieser Frage ein klares Bekenntnis. Auch müsse der Staat darauf vertrauen können, dass etwa bei Freitagspredigten in den Moscheen keinerlei extremistische Botschaften verbreitet würden. Zugleich warnte Faeser davor, Antisemitismusvorwürfe für Muslimfeindlichkeit zu instrumentalisieren. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, warb für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Sprachlosigkeit, der Hass und die Bereitschaft, einander nicht zuzuhören, seien sehr groß, sagte er im RBB-Hörfunk.

Die Islam-Konferenz findet heute und morgen in Berlin statt. Bei dem Treffen geht es vor allem um die Themen Antisemitismus und Islamfeindlichkeit.

