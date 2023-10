Innenministerin Faeser reist zu politischen Gesprächen nach Marokko (Archivbild). (Kay Nietfeld/dpa)

Themen der Unterredungen bei dem zweitägigen Besuch in der Hauptstadt Rabat dürften die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen, die Einwanderung von Fachkräften sowie Abschiebungen sein. Die Deutsche Presse-Agentur schreibt, die marokkanische Regierung habe in den vergangenen Jahren wenig Interesse an einer Rücknahme ausreisepflichtiger Landsleute aus Deutschland gezeigt.

Bundespräsident Steinmeier reist heute ebenfalls nach Afrika. In Sambia und Tansania soll es darum gehen, bestehende Partnerschaften auszubauen und neue zu knüpfen.

