Migrations-Politik

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Dazu werde das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Schutzgewährungen überprüfen und gegebenenfalls auch aufheben, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Dies gelte etwa, wenn Menschen den Schutz in Deutschland nicht mehr brauchten, weil sich die Lage in Syrien stabilisiert habe. Betroffen wären demnach jene, die kein Aufenthaltsrecht aus anderen Gründen wie Arbeit oder Ausbildung hätten und nicht freiwillig in ihr Heimatland zurückkehrten. Faeser betonte, Straftäter und Islamisten sollten schnellstmöglich abgeschoben werden.

In Deutschland hingegen bleiben sollen dürfe, wer gut integriert sei, arbeite, hier eine neue Heimat gefunden und Deutsch gelernt habe.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.