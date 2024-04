Besuch in Bukarest

Bundesinnenministerin Faeser und der rumänische Innenminister Predoiu. (Soeren Stache/dpa)

Die SPD-Politikerin traf in Bukarest mit dem rumänischen Innenminister Predoiu zusammen. Gestern war Faeser in Bulgarien. Deutschland unterstützt beide Länder in ihrem Streben nach einem vollständigen Beitritt zum Schengen-Raum. Für Rumänien und Bulgarien gilt seit dem 31. März Grenzkontrollfreiheit für Luft- und Seegrenzen. Die Einführung der Schengen-Regeln auch an den Landgrenzen verhindert Österreich bislang mit seinem Veto.

