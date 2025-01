Auto fährt in Menschenmenge in New Orleans (dpa / Gerald Herbert)

Der Polizei zufolge fuhr der Mann mit voller Absicht und sehr schnell durch die Bourbon Street in dem beliebten Ausgehviertel "French Quarter", wo zahlreiche Menschen den Jahreswechsel feierten. Der Täter habe ganz offensichtlich möglichst viele Menschen überfahren wollen, so die Polizei. Er habe später um sich geschossen und dabei auch zwei Polizisten verletzt. Am Tatort wurde demnach ein mutmaßlicher Sprengsatz gefunden.

"Schrecklicher Akt der Gewalt"

Der Gouverneur von Louisiana, Landry, sprach auf X von einem "schrecklichen Akt der Gewalt". Nach Angaben des Weißen Hauses telefonierte US-Präsident Biden mit der Bürgermeisterin von New Orleans, Cantrell, und sicherte ihr die uneingeschränkte Unterstützung der Regierung zu. Über die Identität des Täters und sein Motiv ist noch nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.