USA

Fahrzeug rast in Menschenmenge in New Orleans - zehn Tote und 30 Verletzte

In den USA ist im Zentrum der Stadt New Orleans ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach Angaben der Stadt wurden dabei mindestens 10 Menschen getötet. Bürgermeisterin Cantrell spricht in einer ersten Reaktion von einem Terroranschlag.