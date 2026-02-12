Ermittlungen

Das Haus und die Wohnung von Jagland wurden durchsucht. (picture alliance / NTB / Stian Lysberg Solum)

Das bestätigte Jaglands Anwalt. Demnach durchsuchten Beamte der Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität neben der Wohnung in Oslo auch das Haus des Politikers an der norwegischen Ostküste.

Jagland war nach seiner Zeit als Ministerpräsident jahrelang Generalsekretär des Europarates sowie Vorsitzender des norwegischen Nobelkomitees. Gegen ihn wird aufgrund seiner Kontakte zum Sexualstraftäter Epstein wegen schwerer Korruption ermittelt. Er soll während seiner Zeit im Europarat in Epsteins Apartments in Paris und New York übernachtet und in dessen Anwesen in Palm Beach Urlaub gemacht haben.

