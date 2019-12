Selbst ultrahochaufgelöste Videos in 4K-Auflösung sind für viele Geräte kein Problem. Die Handhabung ist so einfach, dass die Zahl der Hobby-Visual-Jockeys (VJ), also der Videokünstler - deutlich gewachsen ist.

Wie lässt sich das gesammelte Videomaterial einfach und schnell bearbeiten? Wann reicht die kleine App auf dem Smartphone oder Tablet – und wann sollte man Videos lieber auf dem PC bearbeiten? Welche Program­me eignen sich für Anfänger, die nur ein paar Szenen zusammenschneiden, etwas Musik unterlegen und vielleicht einen Text einblenden wollen? Wie baut man Videos zusammen, damit die Aufnahmen für die Zuschauer spannend werden, wo hilft es, den "Dreh" vorab etwas zu planen? Und wie lassen sich die eigenen Meisterwerke unkompliziert - und ohne Facebook und YouTube zu nutzen - mit Freunden und Bekannten teilen? Stefan Römermann hat Expertinnen und Experten eingeladen, die Ihnen Tipps und Hinweise geben.

Studiogäste:

Jens Jacob, Filmemacher und Dozent, jj-filmproduktion

Jörg Jovy, Filmmacher und Buchautor "Digital filmen"

Kai Schwirzke, Redakteur Magazin Mac & i - Das Apple-Magazin, Mac & i

Hörerfragen sind wie immer willkommen.

Die Nummer für das Hörertelefon: 00 800 – 44 64 44 64

Und die E-Mail-Adresse: marktplatz@deutschlandfunk.de