Social Media

Bundesbildungsministerin Karin Prien (picture alliance / photothek.de / Neele Janssen)

Auch deshalb sehe sie vor allem eine europäische Lösung als sinnvoll an. Sollte diese nicht kommen, müsse man aber auch in Deutschland Sorge tragen, dass der Kinder- und Jugendschutz besser werde.

Für ein Verbot von Sozialen Medien, das es beispielsweise in Australien gibt, sprach sie sich nicht direkt aus, betonte aber, man müsse eine Gesamtstrategie verfolgen und dabei auch Eltern, Schulen und Lehrer mit einbinden. Ohne entsprechende Maßnahmen gefährde man die mentale Gesundheit einer ganzen Generation.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.