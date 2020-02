"Ihr seht schwarz. Wir sehen schwarz-weiß-blau!" war auf Spruchbändern der HSV-Fans vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC (2:0) zu lesen. Fahnen in den Vereinsfarben wehten. "Hinter einem der Spruchbänder wurde passend zu den Vereinsfarben und den Fahnen entsprechender Rauch eingesetzt - als Stilmittel", so Cornelius Göbel, Fanbeauftragter beim Hamburger SV im Deutschlandfunk.

Im Vorfeld seien alle "sehr, sehr gespannt" gewesen. In der Woche vorher habe man ja eher das Gefühl gehabt, dass die Pyrotechnik einzeln eingesetzt und man zehn einzelne Fans sehen würde, so Göbel: "Das war ja heute nicht der Fall. Es war eingebettet in eine Choreographie. Und es war, glaub ich, in der Gesamtwirkung sehr schön anzusehen."

Noch zu früh für eine finale Bewertung

Jetzt wolle man sich genug Zeit lassen, um ein endgültiges Fazit zu ziehen. Zunächst würden Erkenntnisse ausgewertet und reflektiert. "Das müssen wir mit den Netzwerkpartnern tun. Das muss die Fanszene auch für sich tun", so Göbel, der es für zu früh hält, kurz nach dem Spiel eine finale Bewertung abzugeben.

Die Hamburger Feuerwehr war auf die Pyroshow auf der Nordtribüne vorbereitet worden. (Imago)

Vor dem Spiel bestand die Sorge, dass sich einige Fans nicht an Absprachen halten und ihre eigene Pyrotechnik abbrennen könnten. Doch alle hielten sich an die Regeln, weshalb Cornelius Göbel vom HSV von einer "eindeutig bestandenen" Bewährungsprobe sprach:

"Ich glaube, das war auch genau der richtige Schritt. Wir haben heute gemerkt, dass es richtig war, der Fanszene auch da das Vertrauen entgegenzubringen und eine schöne Choreographie zu sehen."

Zu welchem Fazit kommen die Ultras?

Vor einem Jahr habe man den Prozess begonnen und immer wieder Gespräche mit Vertretern der Fanszene geführt. In Zukunft könne es Rückschläge oder Widersprüche geben: "Die Subkultur der Ultras kann zu dem Fazit kommen, dass es nicht in die richtige Richtung geht." Man sei beim HSV aber froh, den ersten Schritt gegangen zu sein. Göbel: "Am Ende ist es wichtig: Wenn Pyrotechnik zum Einsatz kommt, dann muss sie sicher zum Einsatz kommen."

