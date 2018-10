Fatoumata Diawara, 1982 in Abidjan an der Elfenbeinküste geboren, tanzte anfangs und spielte Theater in Mali. Als 19-Jährige zog sie nach Frankreich, trat auf dortigen Bühnen auf - und begann Musik zu machen. 2011 veröffentlichte sie ihr Solodebüt als Sängerin. In ihrer Musik, sagt sie, lebt die Tradition Malis weiter: "Die Frauen dort singen wie ich! Die Melodien sind anders als im Jazz oder im Rock, aber die Wurzeln sind da."

Aufnahme vom 8.7.2018 beim Rudolstadtfestival