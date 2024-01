Bündnis Sarah Wagenknecht

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet , soll ein Parteitag Ende Januar darüber befinden. In dem Programm-Entwurf wird auch der Krieg in der Ukraine thematisiert. Die Autoren fordern einen Waffenstillstand und die Aufnahme von Friedensverhandlungen. Sie schlagen dazu vor, den sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte in die Ukraine anzubieten, um Russland zur Aufnahme von Gesprächen zu motivieren. Die Zahlung von Hilfsgeldern an Kiew soll an Bedingungen geknüpft werden, wie die Bereitschaft zu Friedensverhandlungen. Ziel sei eine neue europäische Friedensordnung, die längerfristig auch Russland einschließen solle. Zur Herstellung der Energiesicherheit wird in dem Programmentwurf vorgeschlagen, die Öl- und Gaslieferung aus Russland wieder aufzunehmen und langfristige Energieverträge mit Moskau zu schließen.