Sahra Wagenknecht ist die zentrale Figur in der neuen, nach ihr benannten Partei (links neben ihr die Co-Parteivorsitzende Amira Mohamed Ali, rechts von ihr der Schatzmeister Ralph Suikat). (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Am 8. Januar hat Sahra Wagenknecht ihre neue Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit“ (BSW) gegründet und vorgestellt. Die Gründung war von einem Verein einige Monate lang vorbereitet worden, 1,4 Millionen Euro Startkapital für die Partei kam dabei über Spenden zusammen. Wagenknecht möchte mit der Partei die Politik grundlegend aufmischen, Politikwissenschaftler sehen die Erfolgschancen eher skeptisch.

Sahra Wagenknecht verfolgt die Strategie eines Linkskonservatismus: Ökonomisch und sozialpolitisch sind die Unterschiede zu ihrer vorherigen Partei Die Linke gering. Gesellschaftspolitisch und kulturell prägt Wagenknecht hingegen eine konservative Haltung, weshalb sie in den vergangenen Jahren immer wieder mit der Linken aneinandergeriet. Wirtschaftlich links aber kulturell konservativ, damit versuche Wagenknecht eine Repräsentationslücke zu füllen, sagte die Parteienforscherin Sarah Wagner im Januar 2024.

Zudem inszeniert sich die Wagenknecht-Partei noch deutlicher als Protestpartei, mit einer Botschaft des „Wir da unten gegen die da oben“. Auf der Pressekonferenz zur Gründung des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht“ hatte Wagenknecht die Ampelregierung als die „schlechteste Regierung der Geschichte“ bezeichnet. Nach der Parteigründung kritisierte Wagenknecht auch die bestehenden Oppositionsparteien deutlich, diese würden den Kurs der Regierung überwiegend mittragen.

Die Grünen als Hauptgegner

Das entspricht auch ihrer Kritik an der Linken, diese richte sich an ein „urbanes Milieu“ und kämpfe für Interessen von „skurrilen Minderheiten“ statt für die „normalen Leute“. Entsprechend hatte Wagenknecht neben ihrer ehemaligen Partei vor allem die Grünen als Hauptgegner ausgemacht.

Die Positionen zu Migration oder Klimapolitik liegen näher an den Unionsparteien als an der Linken. Zuwanderung müsse auf eine Größenordnung begrenzt bleiben, „die unser Land und seine Infrastruktur nicht überfordert“ und „die Energieversorgung Deutschlands lässt sich im Rahmen der heutigen Technologien nicht allein durch erneuerbare Energien sichern“, heißt es in Positionspapieren des Vereins „Bündnis Sahra Wagenknecht“. Der Verein war als Vorläufer der Partei gegründet worden.

Das Programm von BSW bleibt vage

Die Partei richte sich inhaltlich vorerst nach den Positionen des Vereins aus, sagte Wagenknecht bei der Gründung. Die genaue Positionierung bleibt damit vorerst sehr vage, ein Expertengremium werde das Programm nun ausformulieren.

Der Politikwissenschaftler Thorsten Faas spracht im Oktober 2023 im Deutschlandfunk von „hehren Zielen“ des „Bündnisses Sahra Wagenknecht“: wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit – dagegen könne niemand etwas haben. Wagenknecht wolle die große Unzufriedenheit „in die eigenen Bahnen lenken“.

Zum Thema Frieden sind die Positionspapiere des Vorläufer-Vereins vergleichsweise konkret: Die Bundeswehr soll nur den Auftrag der direkten Landesverteidigung wahrnehmen, Auslandseinsätze sollen nicht mehr stattfinden. Konflikte seien grundsätzlich nicht durch militärische Mittel zu lösen. Sahra Wagenknecht hatte im Februar zusammen mit Alice Schwarzer auch eine Petition gestartet, in der sie die „Eskalation der Waffenlieferungen“ an die Ukraine kritisieren und stattdessen einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen forderten.

Den Vorsitz der Partei teilen sich Sahra Wagenknecht und die frühere Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali in einer Doppelspitze. Stellvertretender Vorsitzender ist der Unternehmer und Hochschulprofessor Shervin Haghsheno, Generalsekretär ist der Bundestagsabgeordnete Christian Leye, Schatzmeister der Unternehmer Ralph Suikat und Geschäftsführer der ehemalige Linken-Geschäftsführer in Nordrhein-Westfalen, Lukas Schön.

Zum ersten Mal soll die Partei im Juni 2024 bei der Europawahl antreten, Spitzenkandidaten sollen Fabio De Masi und Thomas Geisel werden. Der Finanzpolitiker De Masi war von 2014 bis 2017 bereits für die Linke Mitglied des EU-Parlaments, Geisel war von 2014 bis 2020 als SPD-Mitglied Oberbürgermeister von Düsseldorf.

Die Partei hat 44 Gründungsmitglieder, bis zum ersten Parteitag am 27. Januar sollen es mehrere Hundert sein. Neumitglieder werden zunächst gezielt ausgewählt. Man wolle "kontrolliert und langsam wachsen", sagte Wagenknecht bei der Pressekonferenz zur Gründung. Man könne sich aber auf der Webseite als Förderer und Unterstützer melden.

In der jüngsten Umfrage von Insa für die „Bild am Sonntag“ gaben 12 Prozent der Befragten an, sich vorstellen zu können, eine Wagenknecht-Partei zu wählen. Da die Partei noch gar nicht gegründet und das offizielle Programm unbekannt war, sind diese Umfragewerte aber mit besonderen Unsicherheiten verbunden. Als Hape Kerkelings Kunstfigur Horst Schlämmer im Jahr 2009 mit dem Film „Isch kandidiere!“ berühmt wurde, kam seine fiktive Partei in Umfragen sogar auf Werte von ca. 20 Prozent.

Die Umfragen werden im Wagenknecht-Lager als Signal gedeutet, ein weit größeres Potenzial als die linke Stammpartei zu besitzen. Die verharrt derzeit in bundesweiten Umfragen zwischen 3 und 4 Prozent.

Die Unzufriedenen an den politischen Rändern

Eine Chance besteht darin, dass sich Wagenknechts mögliche Wählerschaft nicht nur aus enttäuschten Linken-Sympathisanten zusammensetzen würde, sondern vor allem aus bisherigen Anhängern der AfD und bis zu einem gewissen Grad der CDU.

So weist der Politikwissenschaftler Thorsten Faas auf die vielen Unzufriedenen an den politischen Rändern hin. Eine Wählerschaft, die inhaltlich „nicht zwingend auf der rechten Seite gebunden“ sei, könnte sich demnach für eine Wagenknecht-Partei entscheiden. Wagenknecht sieht ihre Partei nach eigenen Worten auch als „seriöse Adresse“ für Wählerinnen und Wähler der AfD.

Faas hält es allerdings für fraglich, ob es gelinge, flächendeckend 16 schlagkräftige Landesverbände aufzustellen. Auch die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele zweifelt grundsätzlich an einem Erfolg des Wagenknecht-Projekts. Sie bezeichnet es als „Blumenstrauß, der von links nach rechts reicht“: Wählerinnen und Wähler würden doch eher das Original wählen als die Kopie.

Grundsätzlich könnte es künftig mit einer neuen Partei noch schwieriger werden, Mehrheiten für eine Regierungsbildung zu finden, sagt Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Auch die Parteienforscherin Sarah Wagner sieht hier Potenzial für steigende Konflikte. Es sei damit zu rechnen, dass zukünftig drei, vier oder sogar mehr Parteien gemeinsam Regierungen bilden müssten. Das könne dann auch zu steigendem Frust bei Wählern führen, weil die einzelnen Parteien ihre Forderungen in einer Koalition mit mehreren Partnern schwerer durchsetzen können.

Es sei noch völlig unklar, welche Parteien zu einer Koalition mit der Wagenknecht-Partei bereit seien, sagte Wagner. Beim Gründungstreffen in Berlin sagte Wagenknecht, dass die Partei das Potenzial hat, das bundesdeutsche Parteienspektrum und die Politik „grundlegend zu verändern“. Nach eigenen Angaben strebt sie Regierungsbeteiligungen an und könnte sich unter Umständen Koalitionen mit der Linken oder der SPD vorstellen. Die Grünen bezeichnet sie hingegen als „gefährlichste Partei“ im Bundestag. Eine Koalition mit der AfD hat sie bereits ausgeschlossen.

pto