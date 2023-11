Krieg zwischen Israel und der Hamas

FBI-Direktor Christopher Wray (AP / Mariam Zuhaib)

Mehrere ausländische Extremistengruppen hätten in den vergangenen Wochen zu Anschlägen auf Amerikaner und den Westen aufgerufen, sagte FBI-Direktor Wray in einer Anhörung im US-Senat. Man gehe davon aus, dass die Aktionen der Hamas als eine Inspiration dienen würden, wie man es seit dem sogenannten Kalifat des IS nicht mehr erlebt habe. Zu befürchten seien potenzielle Anschlägen durch Einzelpersonen oder kleine Gruppen. Das FBI beobachte bereits eine Zunahme von Angriffen auf Militärstützpunkte im Ausland. Zudem werde erwartet, dass sich Cyberangriffe auf amerikanische Infrastruktur im Falle einer Ausweitung des Kriegs in Nahost verschärften.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.