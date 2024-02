Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion (imago / Bernd Elmenthaler)

FDP-Fraktionschef Dürr sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", seine Partei werde ihre Haltung in dieser Frage nicht mehr ändern. Die Richtlinie schwäche die europäische Wettbewerbsfähigkeit und überziehe die Unternehmen mit überflüssiger Bürokratie. Diese Haltung habe man gegenüber dem Europäischen Rat schon 2022 klargemacht. Die Blockade der FDP war auf Kritik der Koalitionspartner von SPD und Grünen gestoßen.

Die Lieferketten-Richtlinie steht heute erneut auf der Agenda der Vertreterinnen und Vertreter der EU-Länder in Brüssel. Die belgische Ratspräsidentschaft hofft weiter auf eine Mehrheit für das Gesetz. Die Bundesregierung muss sich in Brüssel wegen Position der FDP enthalten. Die geplante Richtlinie soll Unternehmen für Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung in ihren Lieferketten in die Pflicht nehmen.

