Das Logo der FDP (dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka)

Die FDP-Politikerin Leutheusser-Schnarrenberger sagte im Deutschlandfunk, viele Chancen für einen Neustart gebe es nicht mehr. Man müsse sich mit positiven Botschaften darstellen und gerade jungen Menschen die liberalen Positionen nahe bringen. Die ehemalige Bundesjustizministerin forderte von Kubicki, die Partei stärker in der politischen Diskussion sichtbar werden zu lassen und junge Kräfte in die Führungsgremien zu holen.

Auf ihrem zweitägigen Bundesparteitag wählen die FDP-Delegierten neben dem Parteivorsitzenden auch Präsidium und Bundesvorstand neu. Beide Gremien waren wie der bisherige FDP-Chef Dürr nach den jüngsten Wahlniederlagen zurückgetreten.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.