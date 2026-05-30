Christian Dürr bei seiner Eröffnungsrede. ( dpa / Michael Kappeler)

"Die Freien Demokraten haben ihre Lehren gezogen, und sie ändern sich", sagte Dürr. Die Liberalen seien dabei, sich ein positiveres Image zulegen. Die FDP wolle "eine Partei des Fortschritts, der Zukunft und auch der Freundlichkeit" sein, sagte Dürr. Das Motto müsse sein: "Wir leben Lebensfreude. Wir sind Optimisten."

Auch Präsidium und Vorstand werden gewählt

Auf ihrem zweitägigen Bundesparteitag wählen die FDP-Delegierten neben dem Parteivorsitzenden auch Präsidium und Bundesvorstand neu. Beide Gremien waren wie der bisherige FDP-Chef Dürr nach den jüngsten Wahlniederlagen zurückgetreten. Zunächst hatte auch der nordrhein-westfälische FDP-Chef Höne eine Kandidatur für den Vorsitz angekündigt. Er will nun Kubickis Stellvertreter werden.

Die FDP-Politikerin Leutheusser-Schnarrenberger sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), viele Chancen für einen Neustart gebe es nicht mehr. Man müsse sich mit positiven Botschaften darstellen und gerade jungen Menschen die liberalen Positionen nahe bringen. Die ehemalige Bundesjustizministerin forderte von Kubicki, die Partei stärker in der politischen Diskussion sichtbar werden zu lassen und junge Kräfte in die Führungsgremien zu holen.

Vorschläge für Belebung der Wirtschaft

Inhaltlich will der Parteitag Vorschläge für die Belebung der Wirtschaft beschließen. Der Leitantrag des Bundesvorstands sieht unter anderem einen Vier-Stufen-Steuertarif, eine Einschränkung des Rechts auf Teilzeit sowie die Einführung von zwei Karenztagen für erkrankte Arbeitnehmer vor.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.