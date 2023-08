Krieg in der Ukraine

FDP-Chef Lindner offen für Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern

In Deutschland wird weiter kontrovers über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine diskutiert. Bundesfinanzminister Lindner zeigte sich bei seinem Besuch in Kiew offen, auf die Anfrage der Ukraine einzugehen.

14.08.2023