In ihrer anschließenden Rede hob Strack-Zimmermann die Bedeutung der Sicherheitspolitik hervor. Europa als Wirtschafts- und Friedensprojekt sei noch so nie so unter Druck gesetzt worden, sagte die FDP-Politikerin mit Blick auf Russlands Angriff auf die Ukraine. Ohne Sicherheit werde dieses Europa keinen Bestand haben, warnte Strack-Zimmermann. Zugleich forderte sie langfristig die Gründung einer europäischen Armee. Man müsse sich völlig neu aufstellen. Wer stark sei, werde auch nicht angegriffen, betonte die FDP-Politikerin. Sie appellierte zugleich an alle 27 Mitgliedstaaten, die Ukraine bei der Abwehr der russischen Invasoren weiterhin zu unterstützen.

Die Freien Demokraten wollen auf dem Parteitag die inhaltlichen Grundlagen für die Europawahl festlegen. Das Wahlprogramm setzt unter anderem Schwerpunkte auf eine Stärkung der Wirtschaft sowie Freiheitsrechte und Selbstbestimmung.

