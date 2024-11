Christian Lindner (FDP) bei seinem Statement zum Bruch der Ampel-Koalition (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Festgehalten wird in dem Papier auch ein "Kernnarrativ" - also eine Hauptbotschaft, mit der der Ausstieg verknüpft werden könnte. Fundamentale Gegensätze in der Wirtschaftspolitik zwischen Rot-Grün und der FDP seien nicht durch Kompromisse zu überbrücken. Die Bundesregierung sei selbst zum größten Standortrisiko geworden. Auch ein vorbereitetes Statement von Parteichef Lindner ist bereits enthalten und Szenarien, wann, wo und über welche Kanäle man den Ampel-Bruch am besten verkünden könnte.

Am 6. November war Bundeskanzler Scholz den FDP-Plänen zuvorgekommen, indem er die Zusammenarbeit mit Finanzminister Lindner beendete. Mitte November berichtete die Wochenzeitung "Die Zeit" über wochenlange FDP-interne Planungen zum Bruch der Ampel-Koalition.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.