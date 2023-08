Ein Kampfflugzeug vom Typ F-16 (IMAGO / Independent Photo Agency Int. / IMAGO / GIANLUCA VANNICELLI / ipa-agency)

Strack-Zimmermann: Bundesregierung wird an 2-Prozent-Ziel festhalten

Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses geht außerdem davon aus, dass die Bundesregierung an dem mit der NATO vereinbarten Zwei-Prozent-Ziel der Verteidigungsausgaben festhalten wird. Diese Mindestgrenze im mehrjährigen Mittel werde kommen, sagte die FDP-Politikerin im Deutschlandfunk. Wenn in einem Jahr nur 1,9 Prozent erreicht würden, könnten es im nächsten Jahr 2,1 Prozent sein. Es sei unabdingbar, dass Deutschland ein verlässlicher Partner bleibe, betonte Strack-Zimmermann.

Zuvor war bekannt geworden, dass sich die Bundesregierung nicht rechtlich bindend darauf festlegen will, jährlich zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Eine entsprechende Formulierung wurde kurzfristig aus dem Entwurf für das Haushaltsfinanzierungsgesetz gestrichen. Stattdessen ist nun weiterhin die Rede davon, das sogenannte NATO-Ziel im mehrjährigen Durchschnitt zu erfüllen. Es könnte also innerhalb von fünf Jahren mal unter- und mal übererfüllt werden. Die Opposition und der Bundeswehrverband kritisierten diese Entscheidung.

Selenskyj hält Rede in Kopenhagen

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist weiterhin un Dänemark und wertet seine bisherige Reise in mehrere europäische Länder als Erfolg. Er dankte der dänischen Ministerpräsidentin Frederiksen auf dem Militärflugplatz Skrydstrup für ihre Zusage, Kiew in mehreren Tranchen insgesamt 19 Kampfflugzeuge vom Typ F-16 zu überlassen. Heute wird Selenskyj zu einer Rede im Parlament in Kopenhagen erwartet, bevor er von Königin Margarethe empfangen wird.

Kurz zuvor hatte Selenskyj bei einem Besuch der niederländischen Militärbasis in Eindhoven von einem Durchbruch gesprochen, nachdem ihm auch der niederländische Ministerpräsident Rutte eine Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt hatte, ohne allerdings eine konkrete Zahl zu nennen.

