Ein Campingplatz im französischen Canet-en-Roussillon ist durch ein Feuer zerstört worden. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Michel Clementz)

3.000 Urlauber mussten in der Nacht den Platz in Canet-en-Roussillon in der Nähe von Perpignan vorübergehend verlassen, wie die Rettungsdienste mitteilten. Gestern waren in der französischen Küstenstadt Frontignan bereits Dutzende Häuser geräumt worden.

Ein Waldbrand auf der portugiesischen Insel Madeira zerstörte 5.000 Hektar Vegetation. Hier mussten rund 160 Menschen vorübergehend ihre Häuser verlassen, um Rauchvergiftungen zu verhindern. In Griechenland und der Türkei kämpfen Feuerwehrleute ebenfalls gegen Waldbrände. In Griechenland sind nach heftigen Gewittern insgesamt 44 Feuer ausgebrochen, wie Bürgerschutzminister Kikilias bekannt gab. In der Türkei brachte die Feuerwehr nach Regierungsangaben einen Waldbrand nahe der Großstadt Izmir unter Kontrolle. Mindestens 26 Menschen wurden durch das Feuer verletzt.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.