Weltverband

Bundestrainer Wück und seine Co-Trainerinnen Meinert (l. ) und Bartusiak (r.). (picture alliance / dpa / Kessler-Sportfotografie / Jürgen Kessler)

Nach Angaben der FIFA soll die Quote dazu führen, dass Frauen mehr Führungspositionen im Sport übernehmen. Die neue Regelung schreibt vor, dass alle Mannschaften bei FIFA-Wettbewerben eine Cheftrainerin oder eine Assistenztrainerin haben müssen. Quoten gibt es demnach auch für den medizinischen Stab.

Viele Frauen-Nationalmannschaften haben männliche Cheftrainer, so auch die DFB-Auswahl mit Christian Wück. Der DFB erfüllt sowohl bei der A-Nationalmannschaft als auch im Jugendbereich die neue Quote, da zu allen Trainerteams Frauen gehören. Wücks Assistenztrainerinnen etwa sind derzeit die früheren Nationalspielerinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.