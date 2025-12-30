Trotz Fan-Kritk an hohen Preisen

Das MetLife Stadium in New Jersey wird Spielort des Fußball.WM-Finals 2026. (picture alliance / AP Photo / Julio Cortez)

Weiter heißt es in der Mitteilung, dies sei die höchste Nachfrage in der WM-Geschichte. Die aktuelle Phase zur Bewerbung um die Tickets läuft seit dem 11. Dezember und endet am 13. Januar. Anschließend werden die Eintrittskarten durch eine Zufallsziehung vergeben. Es soll noch eine weitere Verkaufsphase geben. Die FIFA hatte während der laufenden Verkaufsphase eine neue Ticketpreis-Kategorie für sogenannte "treue Fans" bekanntgegeben. Der Verband reagierte damit auf weltweite Proteste gegen die hohen Preise . Der sogenannte "Basisrang" für Fans gilt für alle WM-Teilnehmer und alle Spiele des Turniers in Kanada, Mexiko und den USA vom 11. Juni bis 19. Juli.

Fanvereinigung weiter kritisch

Allerdings gibt es die günstigeren Preise nur für eine geringe Anzahl von Karten: Deutschland stehen für den Fanblock - so wie allen anderen Teams in ihren jeweiligen Spielen - acht Prozent der Tickets pro Partie zur Verfügung. Zehn Prozent dieser Tickets sind dann nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang. Gegen Curaçao wären es in der Gruppenphase nach Angaben des Deutschen Fußball-Bunds 581 Eintrittskarten, gegen die Elfenbeinküste 395 und gegen Ecuador 632.

Die internationale Fanvereinigung Football Supporters Europe hatte den Schritt des Weltverbands begrüßt, aber unter anderem wegen der geringen Zahl der betroffenen Tickets weiter Kritik geübt.

Das anstehende Turnier wird mit 48 teilnehmenden Teams und 104 Spielen auch die bislang größte Weltmeisterschaft werden.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.