Jose Maria Marin muss für vier Jahre ins Gefängnis. Das hat Richterin Pamela Chen heute in New York verkündet. Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Jahre Haft sowie eine Geldstrafe in Höhe von rund 5,7 Millionen Euro gefordert.

Marin hatte über Jahre für die Vergabe von TV-Rechten in Südamerika Bestechungsgelder angenommen. Auch Erpressung, Korruption und Geldwäsche wirkten sich auf das jetzt verkündete Strafmaß aus.

Marin war zusammen mit anderen Funktionären 2015 in Zürich verhaftet worden. Insgesamt richtet sich die Anklageschrift der US-Strafverfolger gegen 42 Beschuldigte. Darunter der ehemalige FIFA-Vizepräsident Juan Angel Napout (60) aus Paraguay. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.