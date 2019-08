Finals in Berlin "Mehr Zuschauer bei jeder einzelnen Meisterschaft"

Zwei Tage Sport an allen Ecken der Stadt - am Sonntag ging die Premiere der "Finals" in Berlin zu Ende. Berlins Sportstaatssekretär Aleksander Dzembritzki ist überzeugt: "Wir haben alles richtig gemacht." European Championships 2022 in Berlin erteilte er im Dlf aber eine Absage.

Aleksander Dzembritzki im Gespräch mit Matthias Friebe

