Antrittsbesuch in Washington

Nun komme es darauf an, wirtschaftlich stärker und unabhängiger zu werden. Deutschland müsse dabei vorangehen und als größte Volkswirtschaft Europas Impulse setzen, sagte Klingbeil im Deutschlandfunk . Zugleich sprach sich der SPD-Co-Vorsitzende für eine engere Zusammenarbeit mit Partnerstaaten wie Kanada, Großbritannien oder Japan aus, um den freien Handel zu stärken.

In seinen Gesprächen mit US-Finanzminister Bessent will Klingbeil unter anderem ausloten, wie verhandlungsbereit die USA im Hinblick auf Stahlimporte und geplante Quotenregelungen sind. Nach einer kurzfristigen Verschiebung sollen neue US-Zölle in dieser Woche in Kraft treten. Sie betragen 15 Prozent für viele Produkte aus der EU.

