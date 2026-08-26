Gesundheitsschutz

Auf stark zuckerhaltige Getränke soll eine Steuer erhoben werden. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

Zuvor war ein Papier aus dem Ministerium des SPD-Politikers öffentlich geworden. Darin wird vorgeschlagen, die neue Steuer neben Limonaden unter anderem auch auf Zero- und Light-Getränke, Haferdrinks und Fertigkaffees zu erheben. Klingbeil erklärte, es habe sich dabei lediglich um ein Arbeitspapier gehandelt.

Hessens Ministerpräsident Rhein hat sich prinzipiell gegen eine Zuckersteuer ausgesprochen. Der CDU-Politiker warnte vor ohnehin hohen Preisen. Der Staat dürfe Lebensmittel und Getränke nicht noch teurer machen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.