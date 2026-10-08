Bundesfinanzminister Klingbeil spricht im Bundestag. (Michael Kappeler / dpa)

Der SPD-Vorsitzende sprach von einem fairen Ausgleich. Bürger mit kleinen und mittleren Einkommen könnten in den kommenden zwei Jahren mit einer Bruttoentlastung von zehn Milliarden Euro rechnen. Klingbeil verteidigte zudem den neuen Spitzensteuersatz von 47 Prozent für Einkommen über 280.000 Euro im Jahr. Sehr reiche Bürger trügen so mehr dazu bei, dass die Mittelschicht entlastet werde. Kritik kam ⁠aus ⁠der Opposition. Der AfD-Finanzpolitiker Gottschalk sagte, die Regierung belaste die Leistungsträger der Gesellschaft, indem sie die Pauschalsteuer ⁠für Minijobs verdreifache und den Steuerbonus für Handwerkerleistungen kürze. Die Grünen ‌und die Linke bewerteten die Pläne als sozial unausgewogen.

Das Einkommensteuerreformgesetz soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.