G20-Treffen

Konkret kündigte Klingbeil eine erste Tranche von zehn Millionen Euro für die Weltbank zur Unterstützung privater Investitionen in Afrika an. Beim Treffen der G20 wird auch der Zollkonflikt mit den USA eine Rolle spielen. Klingbeil bekräftigte die Erwartung, dass der Streit beigelegt werden kann. Andernfalls würden beide Seiten verlieren und die EU entschlossen reagieren, sagte er. US-Präsident Trump äußerte sich ebenfalls zuversichtlich. Er sagte dem Fernsehsender "Real America's Voice", eine Vereinbarung mit der EU sei weiterhin möglich. Brüssel sei in den Verhandlungen lange sehr hart aufgetreten, verhalte sich aber inzwischen freundlicher und sei bereit, ein Abkommen zu schließen.

Am vergangenen Wochenende hatte Trump Zölle in Höhe von 30 Prozent für die Einfuhr europäischer Waren angekündigt, die ab August greifen sollen.

