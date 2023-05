Counterstrike ist ein beliebtes Egoshooter-Spiel - das nutzt eine Zeitung zur Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. (picture alliance / dpa-tmn / Zacharie Scheurer)

Wie die Zeitung "Helsingin Sanomat" mitteilte, betrifft es das Schießspiel "Counter-Strike", das von rund vier Millionen Menschen in Russland gespielt wird. Es taucht bis heute regelmäßig in der Liste der zehn weltweit meistgenutzten Computerspiele auf. In der dreidimensionalen Spielwelt wurde ein Bereich programmiert, in dem die Nutzer Berichte in russischer Sprache von Kriegskorrespondenten der Zeitung aus der Ukraine finden können. Die Wände des digitalen Raums sind mit Artikeln und Fotos bedeckt, die Ereignisse wie die Massaker in den ukrainischen Städten Butscha und Irpin dokumentieren. Chefredakteur Antero Mukka sagte der Nachrichtenagentur AFP, während seine Zeitung und andere unabhängige ausländische Medien in Russland gesperrt seien, seien Online-Spiele vorerst nicht verboten.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.