Finnland NATO-Erweiterung (picture alliance / Geisler-Fotopress )

Die Flagge des 31. Mitgliedslandes wird am Nachmittag vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel gehisst, wie Generalsekretär Stoltenberg mitteilte. Zu der Aufnahme-Zeremonie werden der finnische Präsident Niinistö sowie der Außen- und der Verteidigungsminister seines Landes erwartet.

In der vergangenen Woche hatte die Türkei als letztes NATO-Mitglied der Aufnahme zugestimmt. Für einen auch von Schweden angestrebten Beitritt fehlt die Zustimmung Ankaras dagegen noch sowie jene Ungarns. Die Türkei wirft Schweden vor, kurdische Terroristen zu beherbergen. Die Regierung in Budapest wiederum stört sich an schwedischen Aussagen zu Rechtsstaatlichkeit und Korruption in Ungarn.

In Russland erklärte die Regierung, man werde als Reaktion auf den finnischen NATO-Beitritt die eigene Militärpräsenz an der Grenze zu dem Nachbarland verstärken. Der Kreml hatte die finnische Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis kürzlich als eine "existenzielle Bedrohung" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.