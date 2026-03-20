Posting-Eklat vor Wahl in Baden-Württemberg

Die Grünen-Politikerin Simone Fischer hat wegen eines Posts um Entschuldigung gebeten. (IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Sie habe sich persönlich bei ihm gemeldet und ihr Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht, sagte Fischer dem Südwestrundfunk. Hagel war CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Vor der Abstimmung kursierte ein acht Jahre altes Video, in dem der Politiker von einer minderjährigen Schülerin geschwärmt hatte. Fischer selbst hatte einen Post weiterverbreitet, in dem unter der Überschrift "Amtliche Warnung" ein Foto Hagels mit dem Text "Hide your Kids" - zu deutsch: "Verstecke Deine Kinder" zu sehen war. Ein Sprecher von Hagel wollte sich zu Fischers Entschuldigung nicht äußern.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.