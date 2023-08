Streit in der Linken

Flüchtlingsaktivistin Carola Rackete will an Spitzenkandidatur für Europawahl festhalten

Die Klima- und Flüchtlingsaktivistin Rackete will trotz des Richtungsstreits in der Partei Die Linke an ihrer Spitzenkandidatur für die Europawahl festhalten.

18.08.2023