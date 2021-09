In den vergangenen Monaten haben tausende Migrantinnen und Migranten – überwiegend aus dem Nahen Osten – versucht, aus Belarus in die EU-Länder Polen, Lettland und Litauen zu gelangen. In der Europäischen Union geht man davon aus, dass die Flüchtlingsbewegung vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko gezielt gesteuert wird, um die EU unter Druck zu setzen. An der polnischen Grenze sitzen Migrantinnen und Migranten unter kritischen Bedingungen aus, mehrere Menschen sind dort bereits gestorben.

Wer die Schuld für die Zustände an der polnischen EU-Außengrenze trage, sei nicht zu einfach zu sagen, so die Meinung des Grünen Europaabgeordneten Erik Marquardt. Das Verhalten von Belarus und Lukaschenko sei unerhört. "Es geht nicht, dass man Menschen ausnutzt, um Druck zu erzeugen, um die Europäische Union zu erpressen", so Marquardt.

Zugleich sei es beschämend wie der EU-Staat Polen mit der Situation umginge. Polen breche an der Grenze zu Belarus derzeit die Menschenrechte, sagte Marquardt. "Man kann nicht Menschen einfach sterben lassen und sich erpressen lassen in dem Sinne, dass man sagt: Uns ist es lieber, dass diese Menschen sterben als dass wir rechtsstaatlich mit dieser Situation umgehen." Damit erreiche Lukaschenko genau das, was er wolle, so Marquardt: "Nämlich zu zeigen, dass Europa selbst mit Menschenrechten nichts am Hut hat."

Jeder der Ankommenden habe grundsätzlich ein Recht auf einen Asylantrag, ein rechtstaatliches Verfahren und eine menschenwürdige Behandlung, auch wenn er zur Erpressung Europas an die Grenze geschickt worden sei, betonte der Europaabgeordnete. Die EU sende das Signal, dass man sich abschotten will und zeige damit, dass man "nicht in der Lage ist mit einer Zahl von wenigen tausenden Geflüchteten rechtsstaatlich umzugehen. Genau das sei der Grund, warum man sich so erpressbar macht.