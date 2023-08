Russlands Hyperschallwaffen "Kinschal" werden von MiG-Jets transportiert, hier ein Archivbild. (AFP)

In der Hauptstadt Kiew gab es mehrere Explosionen. Die Militärverwaltung sprach von einem Angriff mit russischen Hyperschallraketen vom Typ "Kinschal". Der Luftabwehr sei es gelungen, die Geschosse abzufangen, hieß es. Trümmer seien unter anderem auf das Gelände eines Kinderkrankenhauses gefallen. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt. Gestern Abend war in der Stadt Saporischschja eine russische Rakete in ein Hotel eingeschlagen. Nach Behördenangaben wurden dabei ein Mensch getötet und 16 weitere verletzt.

Der Bürgermeister von Moskau, Sobjanin, meldet den Abschuss einer weiteren Drohne über der russischen Hauptstadt. Der Luftraum über zwei Flughäfen wurde vorübergehend geschlossen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 11.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.