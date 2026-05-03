Iran-Krieg

Start einer Passagiermaschine vom Flughafen in Dubai. (Kamran Jebreili / AP / dpa )

Der Flugbetrieb werde vollständig wieder aufgenommen, teilte die Luftfahrtbehörde der Emirate auf der Plattform X mit. Zuvor waren über mehrere Wochen nur einige Sonderflüge genehmigt worden. Die Behörde betonte, der Luftraum werde weiterhin kontinuierlich überwacht, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Vereinigten Arabischen Emirate mit Tourismuszielen wie Abu Dhabi und Dubai waren besonders von Angriffen betroffen, mit denen der Iran seit dem 28. Februar auf Angriffe der USA reagierte.

Da inzwischen eine Waffenruhe gilt, haben auch Bahrain, der Irak, Kuwait und Syrien dortige Flugbeschränkungen bereits aufgehoben.

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Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.