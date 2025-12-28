Ukrainische Drohnen haben erneut den Moskauer Flugverkehr gestört. (Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/dpa)

Die Luftfahrtbehörde teilte mit, auf den Flughäfen Scheremetjewo und Wnukowo seien kurz vor Beginn der landesweiten Feiertage und Neujahrsferien stundenlang keine Starts und Landungen möglich gewesen. Laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti wurden mehr als 300 Flüge annulliert oder als verspätet gemeldet. Der Moskauer Bürgermeister Sobjanin hatte zuvor erklärt, man habe ungewöhnlich viele ukrainische Drohnen abgewehrt.

Die Ukraine wehrt sich mit dem Beschuss von Zielen in Russland gegen den russischen Angriffskrieg. Das russische Militär setzt täglich Drohnen gegen die Ukraine ein und nimmt dabei vor allem die Energieinfrastruktur ins Visier. Die Stromversorgung in Kiew wurde nach den gestrigen Angriffen inzwischen offenbar weitgehend wiederhergestellt.

Die russische Armee hat nach Angaben aus Moskau weitere Gebiete im Osten der Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht. Das Verteidigungsministerium erklärte, die Streitkräfte hätten fünf Orte in den Regionen Donezk und Saporischschja eingenommen. Das ukrainische Militär wies diese Darstellung zurück.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.