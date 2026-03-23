Wie der US-Fernsehsender NBC berichtet, kamen der Pilot und der Co-Pilot dabei ums Leben. Zwei Insassen des Fahrzeugs seien verletzt worden. Die Angaben sind noch nicht offiziell bestätigt.
Die Air-Canada-Maschine war aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Rollfeld mit einem Wagen der Flughafenbehörde zusammengestoßen. Auf Bildern in den sozialen Medien ist zu sehen, dass das Flugzeug erheblich beschädigt ist. An Bord befanden sich 76 Menschen. Der Flughafen wurde gesperrt.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.