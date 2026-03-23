New York
Flugzeug stößt auf Landebahn mit Fahrzeug zusammen - 2 Tote sowie Verletzte

Auf dem New Yorker Flughafen La Guardia ist eine Passagiermaschine mit einem Einsatzfahrzeug zusammengestoßen.

    Ein Flugzeug der Air Canada steht auf der Landebahn des Flughafens La Guardia, nachdem es in New York mit einem Fahrzeug der Hafenbehörde kollidiert war.
    Flugzeug stößt auf Landebahn mit Fahrzeug auf dem Flughafen La Guardia zusammen. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Ryan Murphy)
    Wie der US-Fernsehsender NBC berichtet, kamen der Pilot und der Co-Pilot dabei ums Leben. Zwei Insassen des Fahrzeugs seien verletzt worden. Die Angaben sind noch nicht offiziell bestätigt.
    Die Air-Canada-Maschine war aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Rollfeld mit einem Wagen der Flughafenbehörde zusammengestoßen. Auf Bildern in den sozialen Medien ist zu sehen, dass das Flugzeug erheblich beschädigt ist. An Bord befanden sich 76 Menschen. Der Flughafen wurde gesperrt.
    Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.