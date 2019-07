Es waren lange Verhandlungen in Brüssel, bis am Ende ein Kompromiss stand, mit dem am Anfang wohl kaum einer gerechnet hatte. Statt einen der Spitzenkandidaten für den Posten des EU-Kommissionspräsidenten zu nominieren, einigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Allerdings muss sie erst noch vom Europaparlament gewählt werden.

Bettina Klein, Katharina Hamberger und Stephan Detjen reden über Eindrücke vom Gipfel in Brüssel (und wie man sich als JournalistIn in einer langen Verhandlungsnacht wach hält), fragen nach von der Leyens Chancen und schauen auch auf die Auswirkungen für die Große Koalition in Berlin.

Wir freuen uns über Ihre Meinungen: Wenn Sie möchten, können Sie uns entweder eine E-Mail schreiben oder mit der Diktiergerätfunktion Ihres Smartphones eine kurze Sprachnachricht aufnehmen und per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de senden.

Auf Twitter finden Sie das Hauptstadtstudio unter @dlf_berlin